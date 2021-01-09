رام الله 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسواصلت الصحفُ الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 23 وفاة، و822 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1405 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوءَ على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المسيرات السلمية المنددة للاستيطان في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية ، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح، والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغازاتِ المسيلةَ للدموع.ونشرت صحفُ هذا اليوم إدانةَ عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو الأمانة العامة للاتحاد الفلسطيني العام لذوي الإعاقة، الجريمةَ التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب عبيدة سمير الطويل، وهو من ذوي الإعاقة، بإطلاق النار عليه وإصابته في القدم.وتطرقت إلى دعوةِ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون المجلسَ الدستوري إلى تفسير الدستور ،وليس مراقبة دستورية للقوانين.// انتهى //13:57ت م0032