أبوظبي 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2998 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 2264 حالةوأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 227.702 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 702 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 203.660 حالة .// انتهى //13:57ت م0033