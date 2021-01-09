بيروت 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع كسوة الشتاء على الأسر المحتاجة والأكثر تضررًا في لبنان.وجرى أمس توزيع الكسوة على 823 عائلة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان والمجتمع المستضيف بمنطقة عرسال والجنوب اللبناني.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمحتاجين في مختلف دول العالم.//انتهى//16:01ت م0034