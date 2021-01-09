مكة المكرمة ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٢ الموافق ٩ يناير ٢٠٢١م واستفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري اليوم العمل الميداني والتوعوي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الكامل .واطلع الشيخ العمري على الوسائل التوعوية المستخدمة في تنفيذ حملتي (الخوارج شرار الخلق، والصلاة نور) ، كما ألقى محاضرة توعوية بمحافظة الكامل بعنوان: (الصلاة نور) تناول فيها أهمية الصلاة وفضلها وعظم شأنها في حياة المسلم .// انتهى //16:03ت م0037