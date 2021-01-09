إسلام آباد 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 2007 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 499517 حالة، منها 33474 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1617 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 455445 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10598 حالة وفاة.// انتهى //16:06ت م0038