مأرب 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ الدورات التدريبية ضمن مشروع "مهارتي بيدي - 2 " لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة مأرب.ونفّذ فريق المشروع دورة تجميلية في مجال "الكوافير" بالتنسيق مع مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني استفاد منها 17 متدربة.يذكر أن مشروع "مهارتي بيدي - 2 " يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية ومهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل وتدريب وتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنياً واقتصادياً.وتأتي هذه الدورة ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء.//انتهى//16:10ت م0040