الجبيل 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل أمس خامس سباقاته للموسم الحالي ١٤٤٢هـ بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.وتكوّن السباق من خمسة أشواط، مسافة كل شوط ١٢٠٠ متر.وجاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول المخصص حصن وأفراس لم تربح وربحت من ١ إلى ٣ بمسافة ١٢٠٠م، فاز بالمركز الأول الحصان "ولد الجنادرية" لإسطبل فاخر شرف المير، وفي الشوط الثاني المخصص أفراس مفتوح سنتين ومسافة ١٢٠٠م، فاز بالمركز الأول الفرس "والفة" لإسطبل أبناء عبدالمحسن القحطاني، فيما جاءت نتائج الشوط الثالث مفتوح حصن وأفراس عمر سنتين ومسافة ١٢٠٠ متر، فاز بالمركز الأول الفرس "انتهاب" لإسطبل ناصر سعيد المطيري، أما الشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس ٣ سنوات فأكثر بمسافة ١٢٠٠ م، فاز بالمركز الأول الجواد "إسلام" لإسطبل عبدالمحسن هجول.وفي الشوط الخامس المخصص حصن وأفراس مفتوح ٣ سنوات ومسافة ١٢٠٠ م حقق الحصان "دعائي" لإسطبل أبناء عبدالمحسن القحطاني المركز الأول وفاز بكأس دعم نادي سباقات الخيل.// انتهى //16:14ت م0042