عدن 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ أنشطته المتنوعة ضمن مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلبة والكادر التعليمي في محافظة عدن.وجرى خلال شهر ديسمبر من العام 2020م تقديم 45,963 خدمة مجانية في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والتغذوي، استفاد منها 12,773 فردًا من الطلبة والكادر التعليمي والإداري في 62 مدرسة بـ 8 مديريات تابعة لمحافظة عدن.وتضمنت الخدمات: 11,417 معاينة طبية متنوعة لـ 11,908 مستفيدين، و201 جلسة دعم نفسي لـ 10,300 فرد، و316 جلسة دعم اجتماعي لـ 10,532 حالة، إضافة إلى 571 معاينة تغذوية.وقالت بدورها مديرة إدارة الصحة المدرسية في محافظة عدن الدكتورة نورة الكوني: استطعنا خلال المدة الماضية الوصول إلى جميع الشرائح والأفراد الذين يحتاجون للمساعدة، كما قدمنا خدمات توعوية كاملة وفحصا شاملا لطلبة المدارس في عدن.وأشارت إلى أن العيادات المتنقلة داخل المدارس تحتوي على طبيب عام، وممرض، وأخصائي نفسي، وآخر اجتماعي، إضافة إلى احتوائها أجهزة طبية متقدمة وأدوية تُقدَّم بالمجان، مقدمةً شكرها الجزيل للمملكة العربية السعودية -ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة- على جهودها السخية في عدن وبقية المحافظات الأخرى في اليمن.ويسعى المركز إلى تقديم أفضل الخدمات للأشقاء في اليمن عبر تنفيذ المشاريع الإنسانية المتنوعة لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية بوجوب توفير الرعاية الكاملة لهم في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمات الإنسانية التي يمرون بها.//انتهى//16:16ت م0043