الرياض 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء فريقي التعاون والرائد الذي أقيم اليوم في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة في إطار الجولة الـ 12 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد التعاون إلى النقطة 18 في المركز الخامس، والرائد إلى النقطة 13 في المركز الـ 13.// انتهى //17:44ت م0050