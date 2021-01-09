الرياض 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسيلتقي بعد غدٍ الاثنين في مدينة مراكش فريقا الرجاء المغربي وضيفه الإسماعيلي المصري في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.وينتظر فريق الاتحاد السعودي الفائز من تلك المباراة في الدور النهائي، بعد أن تجاوز مواطنه الشباب في المربع الذهبي بالتعادل 2-2 ذهاباً ثم الفوز 2-1 في لقاء العودة.وانتهت مباراة الذهاب بين الرجاء والإسماعيلي في مدينة الإسماعيلية بفوز الأخير بهدف دون رد سجله اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء.ويمتلك الإسماعيلي أكثر من فرصة لبلوغ النهائي، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد بشرط التسجيل.في المقابل لا يملك الرجاء أي خيار سوى الفوز بفارق هدفين، أو تكرار نتيجة مباراة الذهاب والاحتكام لركلات الترجيح كحل أخير لتحديد هوية المتأهل للمباراة النهائية.واستهل الرجاء مشواره في البطولة من دور الـ32 بلقاء خاضه أمام هلال القدس الفلسطيني وحقق الفوز ذهاباً بهدف دون رد، وكرر انتصاره في الإياب بنتيجة 2-0.أما الإسماعيلي فقد التقى بنظيره أهلي بنغازي الليبي، وفاز على ملعبه في الذهاب بنتيجة 4-2، ثم خسر إيابا 0-1 لكنه اقتنص بطاقة العبور للدور التالي.وخاض فريق الرجاء مواجهة قوية أمام مواطنه الوداد في قمة مباريات دور الـ16 هذا الموسم، وتعادل الفريقان ذهابا 1-1 قبل أن يخطف بطاقة التأهل بتعادل مثير ودرامي بنتيجة 4-4 في العودة.وكان الإسماعيلي على موعد مع لقاء قوي أيضاً أمام الجزيرة الإماراتي، لكنه انتصر ذهاباً وإياباً بالنتيجة نفسها 2-0.وأسفرت قرعة ربع النهائي عن ديربي جديد في شمال أفريقيا، جمع بين الرجاء ومولودية الجزائر الذي خسر ذهاباً على ملعبه 1-2 وحقق فوزاً خارج القواعد بهدف دون رد، لكنه لم يكن كافياً، ليقتنص بطل المغرب بطاقة التأهل للمربع الذهبي.في المقابل خاض الإسماعيلي مواجهة مصرية خالصة أمام مواطنه الاتحاد السكندري، وفاز ذهابا 1-0 وتعادل سلباً على ملعبه في الإياب ليضرب موعداً مع الرجاء في نصف النهائي.// انتهى //18:44ت م0054