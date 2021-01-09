القاهرة 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة النقل الإندونيسية اليوم فقدان الاتصال بطائرة تابعة لشركة سريويغايا بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في طريقها إلى مطار بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.ونقلت وكالة "أناترا" الإندونيسية للأنباء عن وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي قوله : إننا فقدنا الاتصال بطائرة شركة سريويغايا رقم أس جي واي 182 من طراز بوينغ 737-500 الساعة 14:40 بتوقيت غرب إندونيسيا ، وكان على متنها 50 راكبًا و 12 من طاقم الطائرة ، موضحاً أن الأمر الآن تحت التحقيق وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات ​.وأضافت الوكالة الأندونيسية نقلا عن أحد المسؤولين في جزيرة بولاو سيريبو أنه تم العثور على أجزاء حطام في مياه جزيرة بولاو سيريبو شمالي جاكرتا، ويُعتقد أنها من طائرة "سريويغايا إير" التي انقطع الاتصال بها .// انتهى //19:08ت م0055