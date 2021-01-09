بغداد 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 602331 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة , مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12881 حالة , فيما سُجلت 1965 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 554990 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 34460 مصابا , منهم 129 في العناية المركزة .// انتهى //19:08ت م0056