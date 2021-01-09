بيروت 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 656.88 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 26 ألفاً و551 سهماً، بقيمة بقيمة مليونين و300 ألف دولار أمريكي، مقابل 216 ألفاً و780 سهماً، بقيمة بقيمة مليون و940 ألف دولار أمريكي لتداول الأسبوع الماضي.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 6.73 مليارات دولار، بعدما كانت 6.84 مليارات دولار الأسبوع الماضي.// انتهى //19:08ت م0057