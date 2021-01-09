الرياض 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد الفائزين في منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد للفردي والزوجي لكرة الطاولة للفئات العمرية: (رجال، وشباب، وبراعم، ومواهب) التي أقيمت على صالة نادي الشرقية لذوي الاحتياجات الخاصة، وشارك في البطولة ( 64 ) لاعبا من فئة الرجال، و( 57 ) لاعبا من فئة الشباب، و( 62 ) من فئة البراعم، و( 32 ) من فئة المواهب، و( 21 ) حكماً .وفي فئة الفردي تم توزيع اللاعبين الرجال والبراعم على ( 21 ) مجموعة، والشباب على ( 19 ) مجموعة، والمواهب على ( 11 ) مجموعة.وتم لعب دوري المجموعات بطريقة الدوري من دور واحد ، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني ويُلعَب الدور الثاني بطريقة خروج المغلوب إلى النهائي .وفي فئة الزوجي لعب بطريقة خروج المغلوب من دورالـ 16 بعد تسجيل كل منطقة فريقين في الزوجي وبعض المناطق فريق واحد .وجاءات النتائج على النحو التالي :في فردي فئة الرجال حقق الخضراوي (مكة المكرمة) المركز الأول، وحل عبدالعزيز العباد (مكة المكرمة) ثانياً، وجاء نايف الجدعي (مكة المكرمة) بالمركز الثالث.وفي فردي فئة الشباب حقق خالد الشريف (مكة المكرمة) المركز الأول، وحل سالم السويلم (الأحساء) ثانياً، وجاء محمد القصاب (الشرقية) بالمركز الثالث.وفي فردي فئة البراعم حقق علي الطاهر (الأحساء) المركز الأول، وحل عامر فوزي (الشرقية) ثانياً، وجاء مؤيد الشريف عارف (مكة المكرمة) بالمركز الثالث.وفي فردي فئة المواهب حقق عبدالرحمن الطاهر (الأحساء) المركز الأول، وحل سعود الطاهر (الشرقية) ثانياً، وجاء أحمد هتان (مكة المكرمة) بالمركز الثالث.وفي زوجي الرجال حقق عبد العزيز بوشليبي وعلي الخضراوي المركز الأول، واحتل خالد الحربي وعبد العزيز العباد ثانياً، وجاء صلاح المطيري ومحمد الشريف بالمركز الثالث.وفي زوجي الشباب حقق محمد القصاب ومهدي هليل المركز الأول، وحل مشاري الدوسري وخالد الشريف ثانياً، وجاء سعود المطيري وفهد القرني بالمركز الثالث.وفي زوجي البراعم حقق علي الطاهر ومؤيد الشريف المركز الأول، واحتل مازن الغامدي وعامر فوزي المركز الثاني، وجاء غسان الغامدي وعلي الفلفل بالمركز الثالث.وفي زوجي المواهب حقق سعود الطاهر وعبد الرحمن الطاهر المركز الأول، وحل عباد العباد وفارس الطاهر ثانياً، وجاء إياد التركي وأنمار المشي بالمركز الثالث.// انتهى //19:32ت م0060