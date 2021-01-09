مكة المكرمة 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واستستقبل المتنزهات والحدائق والميادين العامة الزوار والمتنزهين من المواطنين والمقيمين خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي.وقامت أمانة العاصمة المقدسة بتهيئة تلك الحدائق والمتنزهات بتنفيذ أعمال ري المسطحات والأشجار والنخيل وزراعة الزهور ، وتجميل البيئة بمكة المكرمة ضمن خطة عمل أعدتها مسبقاً، كما تضمنت الأعمال المنفذة ري المسطحات والأشجار والنخيل وزراعة الزهور، وتقليم وتشكيل الشجيرات بعدة متنزهات وحدائق متفرقة، منها: ( متنزه جعرانة، وحديقة العيسائي بحي الربوة، وساحة الفرزدق بالشرائع، وطريق الأمير سعود الفيصل بحي الشوقية، وطريق المسجد الحرام) .// انتهى //19:47ت م0062