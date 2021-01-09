رياضي / الشباب ينتصر على ضيفه الاتفاق في الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
السبت 1442/5/25 هـ الموافق 2021/01/09 م واس
الرياض 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس
تغلب فريق الشباب على ضيفه فريق الاتفاق في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بنتيجة 1-0، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
سجل هدف الشباب اللاعب كريستيان جوانكا وذلك عند الدقيقة 22 من الشوط الأول .
وبهذه النتيجة رفع الشباب نقاطه لـ 22 نقطة محتلًا المركز الثاني، بينما بقي رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز التاسع في سُلّم الترتيب .
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19:57ت م
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