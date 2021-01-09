الرياض 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واستغلب فريق الشباب على ضيفه فريق الاتفاق في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بنتيجة 1-0، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .سجل هدف الشباب اللاعب كريستيان جوانكا وذلك عند الدقيقة 22 من الشوط الأول .وبهذه النتيجة رفع الشباب نقاطه لـ 22 نقطة محتلًا المركز الثاني، بينما بقي رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز التاسع في سُلّم الترتيب .// انتهى //19:57ت م0065