الرياض 25 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 9 يناير 2021م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا.وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا، وما نتج عنه من ضحايا، وأُعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب.// انتهى //21:04ت م0071