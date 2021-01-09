عرعر 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسيعتزم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غدًا, زيارة تفقدية لمحافظة رفحاء.ويستهل سموه الزيارة التي تمتد طوال الأسبوع القادم بجولة تفقدية على مقر المحافظة والمراكز، والمرافق العامة، والإدارات الحكومية، إضافة لتدشين عدد من المشروعات التنموية, كما سيلتقي سموه أثناء الزيارة بالمواطنين والمسؤولين بالإدارات الحكومية.وسيتفقد سموه ميدانياً العديد من المواقع السياحية والمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، ويبحث احتياجات محافظة رفحاء والمراكز التابعة لها في جميع المجالات التنموية والخدمية.// انتهى //21:19ت م0076