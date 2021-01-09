الدمام 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واستنطلق غداً منافسات المرحلة الثانية من دورة الألعاب الرياضية الـ (11) لقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، التي تستمر حتى العاشر من شهر جمادى الآخرة، وذلك على منشأة مجموعة الدفاع الجوي الخامسة بالدمام.وتتنافس في هذه المرحلة 6 فرق من قوات الدفاع الجوي بالمملكة في كل من ألعاب القوى، ورفع الأثقال، وتنس الطاولة، والكاراتيه، واختراق الضاحية.يذكر أن فعاليات منافسات المرحلة الثالثة لدورة الألعاب الرياضية لقوات الدفاع الجوي ستختتم في مدينة جدة التي استضافت المرحلة الأولى من الدورة.// انتهى //21:33ت م0077