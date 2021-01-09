بيروت 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسجدد الطيران الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية، متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق على علو منخفض في أجواء مناطق النبطية، وإقليم التفاح، وبنت جبيل ومرجعيون الجنوبية، منفّذاً غارات وهمية، مما أسفر عن حالة واسعة من الهلع.// انتهى //22:26ت م0083