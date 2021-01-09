سياسي / الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية
السبت 1442/5/25 هـ الموافق 2021/01/09 م واس
بيروت 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس
جدد الطيران الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية، متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق على علو منخفض في أجواء مناطق النبطية، وإقليم التفاح، وبنت جبيل ومرجعيون الجنوبية، منفّذاً غارات وهمية، مما أسفر عن حالة واسعة من الهلع.
// انتهى //
22:26ت م
0083