واشنطن 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ 24 الماضية, 314,093 إصابة مؤكدة و3,623 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 21,853,491 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 367,652 حالة وفاة.// انتهى //23:39ت م0084