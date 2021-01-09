مكة المكرمة 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واستمكن الاتحاد من الفوز على ضمك بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب عبدالرحمن العبود في الدقيقة 36.وبفوز الاتحاد يصل إلى النقطة 21 في المركز الرابع، في المقابل بقي ضمك على نقاطه الـ 8 في المرتبة الأخيرة.// انتهى //23:49ت م0085