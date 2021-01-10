عمّان 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسأعربت الحكومة الأردنية اليوم، عن تعازيها ومواساتها لإندونيسيا وذوي ضحايا الطائرة التي تحطمت عقب إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وعلى متنها 62 شخصا.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، تضامن الأردن مع حكومة وشعب إندونيسيا في هذا الحادث الأليم، ومقدمًا التعازي لذوي الضحايا.// انتهى //00:03ت م0088