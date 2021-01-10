القاهرة 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على ضيفه طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "السويس الجديد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتقى الزمالك بهذه النتيجة إلى المركز الثاني برصيد 13 نقطة يتساوى بها مع فريق الأهلي صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة بالمركز الأخير.// انتهى //00:03ت م0089