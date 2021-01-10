كوناكري 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسدعا الرئيس الغيني ألفا كوندي إلى تشكيل قوة عسكرية أفريقية مشتركة، من أجل محاربة للمجموعات الإرهابية الناشطة بعدد من الدول الأفريقية.وأضاف كوندي خلال لقائه بنائب الرئيس المالي، عاصيمي غويتا، بالعاصمة كوناكري، أن على دول القارة أن تشرك جيوشها لاستعادة السلام والهدوء الاجتماعي في الدول التي تواجه الإرهاب.وأكد كوندي أنه لا بد أن يتحمل الأفارقة مسؤولياتهم، لافتًا النظر إلى أن من المهم إنشاء قوات أفريقية حقيقية قادرة على مواجهة كل التهديدات الأمنية وزعزعة الاستقرار.وجدد التزام بلاده بمواصلة دعمها للقوات المسلحة المالية لإحلال السلام في هذا البلد.// انتهى //00:57ت م0092