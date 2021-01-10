تونس 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 9 يناير 2021 م واسأعربت تونس عن تضامنها مع إندونيسيا إثر الحادث الأليم الذي وقع اليوم، المتمثل في سقوط طائرة إندونيسية عقب إقلاعها من العاصمة جاكارتا.وتقدمت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها بخالص التعازي وأصدق عبارات المواساة للحكومة والشعب الإندونيسي ولعائلات الضحايا.وكانت السلطات الإندونيسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تحطم طائرة ركاب عقب إقلاعها من العاصمة جاكرتا وعلى متنها 62 شخصا، بمن فيهم أفراد الطاقم، و10 أطفال.// انتهى //00:59ت م0093