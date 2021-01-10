بريدة 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, تحقيق التجمع الصحي بالمنطقة المركز الأول على مستوى المملكة في مؤشرات الأداء لعام 2020م.وقال سموه: إن هذا الإنجاز يأتي بعد توفيق الله سبحانه إلى ما توليه هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, من دعم واهتمام وعناية للقطاع الصحي, ومتابعة مستمرة من قبل معالي وزير الصحة.وقدم سمو أمير المنطقة التهنئة لجميع منسوبي التجمع الصحي على هذا الإنجاز الوطني المشرف الذي يُعد مفخرة للمنطقة, ويساعد على الوصول بالخدمات الصحية إلى أفضل المستويات، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //01:49ت م0094