ياوندي 25 جمادى الاولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسقتل 6 أشخاص من بينهم 4 جنود كاميرونيين ,اليوم في هجوم شنته عصابة مسلحة غرب الكاميرون .وأفاد المتحدث باسم الحكومة الكاميرونية، رينيه إيمانويل سادي، أن عناصر من العصابات المسلحة الانفصالية هاجمت، حاجزا عسكريا في " ماتازم " بين منطقة غرب وشمال غرب البلاد، مضيفًا أن حصيلة القتلى بلغت 6 قتلى بينهم أربعة من عناصر قوات الدفاع الكاميروني ومدنيان.// انتهى //05:33ت م0097