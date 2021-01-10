الخرطوم 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسعقد فريق التفاوض السوداني حول سد النهضة الأثيوبي برئاسة وزير الري والموارد المائية ياسر عباس اجتماعًا ثنائيًا اليوم عبر تقنية الفيديو مع فريق خبراء الاتحاد الأفريقي.وبحث الجانبان خالال الاجتماع ضرورة وضع إطار مرجعي واضح لدور خبراء الاتحاد الأفريقي, كما استعرض رؤى السودان حول ضرورة الزامية الاتفاق الذى يتم التفاوض عليه وتضمينه آليات واضحة لفض النزاعات المحتملة.// انتهى //05:48ت م0098