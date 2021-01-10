الرياض 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تُعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا تحطم الطائرة.المملكة الحصن المنيع لدول الخليج.منفذ سلوى يبدأ استقبال القادمـين من قطـر.قمة العلا ثقة كبرى في حكمة السعودية.دول الخليج.. أصل وأخوّة وعراقة.إقامة فعاليات أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي.مراكز لقاحات كورونا تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين.ابن حثلين يرسم خارطة طريق "العصر الذهبي" لموروث الإبل."قيصر" ينصر السوريين.. والأسد يتفاداه بالتطبيع.مواجهات عنيفة مع الاحتلال في رام الله.لبنان.. كرة الثلج تتفاقم.ماكغورك.. سلاح بايدن لضرب أنقرة.كيم يعاود الهجوم على أميركا.الصين تحاصر بؤر كورونا الجديدة.. والوباء يستشري في واشنطن.// يتبع //06:38ت م0004