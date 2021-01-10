وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( تضحيات القيادة.. ونهج المملكة ) : المتأمل في مشهد تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» في نيوم، الجرعة الأولـى من لقاح كورونا (كوفيد- 19 ،( يستبين أنه مشهد يتجلى فيه حكم وآفاق ومبادرة قائد ورسائل الطمأنينة والمشاركة والأمل في أن هذه الجائحة، التي بفضل ما قدم «أيده الله» من الدعم اللا محدود لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن، ما وصل بنا إلى المراحل، التي ترسم ملامح اقتراب نهاية هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، والتي وإن كانت أودت بقدرات دول العالم وأرواح مواطنيها، إلا أن المملـكة وبقيادة خادم الحرمين الـشريفين، وسمو ولي عهده الأمين «أيدهما الله» ، حافظت على مواطنيها في كل بقاع الأرض، وعلى كل نفس بشرية تقيم عليها، وضربت أروع الأمثلـة في الـثبات أمام التحديات مهما كانت حيثياتها ومتغيراتها. ولعل ما صرح به مسؤول في وزارة الداخلية بأنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء 18 / 8 / 1442 هـ الموافق 31 / 3 / 2021 م ما يلي: (أ) السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والـعودة إليها. (ب) رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل. (ج) فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل. (د) يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقاً للإجراءات والاحترازات، التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الـلازمة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا في المملـكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.وأضافت أن هذا الـتصريح بالـتأكيد يعكس ما وراءه من اطمئنان للمرحلة الـراهنة، التي كان الفضل فيها لجهود وتوجيهات ومتابعة وتضحيات خادم الحرمين الـشريفين «أيده الله» ، الـتي أدت لـلـوصول لـها، وتم تتويجها بأن الـقيادة متمثلة في الملـك، وسمو ولي العهد «حفظهما الله» يتلقيان اللقاح، الـذي توفره الدولة بالمجان وللجميع بدون استثناء.وختمت:هذه المعطيات الآنفة الذكر تعكس حجم الجهود والتضحيات، التي تقدمها الحكومة، وأدق التفاصيل المرتبطة برعاية النفس الـبشرية، وكيف أن حقوق وسلامة الإنسان دوما تأتي في مقدمة اهتمامتها في نهج راسخ عبر التاريخ.// يتبع //06:38ت م0006