وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( التكامل المنشود ) : رسمت قمة السلطان قابوس والشيخ صباح نهجاً ومساراً جديداً للعلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعزز ذلك رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتطوير التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها القادة في دورة سابقة لتصبح من أولويات العمل الخليجي المشترك، ولاستكمال ما تبقى منها وتحقيق بيان العلا الذي يرمي إلى تعزيز أواصر التعاون والتآخي بين شعوب المنطقة، لتمضي الدول الشقيقة نحو المستقبل المشرق بإرادة قوية موحدة، وقدرة على تجاوز كافة التحديات.وختمت:هذه الإرادة الجماعية التي أكد عليها القادة تعكس الحكمة العالية والحرص على تعزيز المسيرة الخليجية، بالمزيد من الإنجازات والمكتسبات لمواطني دول المجلس، والتي تضاف إلى الرصيد الكبير الذي تحقق على مدى عقود أربعة قطعها هذا الكيان الراسخ بثبات، رغم التحديات الجسام التي شهدتها المنطقة، ليؤكد بهذه الحكمة والإرادة وإنجازات التعاون، قدرته على دفع السفينة الخليجية إلى المستقبل باستقرار وأمان نحو التكامل المنشود في شتى المجالات التنموية، وتعزيز دور المجلس في الاقتصاد العالي، خاصة وأن دول المجلس تتمتع باقتصاديات واحتياطيات مالية قوية، وبيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، وفي نفس الوقت أنجزت دول المجلس خطوات متقدمة في دخول عصر الاقتصاد الرقمي، واستشراف معطيات الثورة الصناعية الرابعة التي تشكل مستقبل الاقتصاد الخليجي.// يتبع//06:39ت م0007