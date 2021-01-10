طرابلس 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، في العاصمة الإيطالية روما، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.وبحث الجانبان مستجدات الوضع في ليبيا وما تحقق من تقدم في مسارات حل الأزمة الليبية (المسار العسكري- الأمني، والمسارين السياسي والاقتصادي.وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان اليوم، بأن الاجتماع أكد ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، حتى تحقق هذه المسارات أهدافها في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.// انتهى //08:11ت م0010