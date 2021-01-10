طرابلس 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على نفي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إرساله مبعوثًا شخصيًا إلى أنقرة.وأشارت إلى تصريحات وزير الداخلية الداخلية فتحي باشاغا، وإعلانه التحضير لعملية عسكرية ضد المسلحين المتطرفين ومهربي البشر، معترفًا بأنه يواجه مشاكل في معالجة خليط الميليشيات المسلحة.وتناولت صحف طرابلس جهود حكومة الوفاق من أجل السيطرة على عمليات التخريب لشبكة الكهرباء من قبل المليشيات المسلحة.ونقلت إعلان السفارة الفرنسية في ليبيا مشاركة باريس البعثة الأممية في رئاسة مجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا في يناير 2021، مؤكدة دعمها للجنة العسكرية لتطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا، وفتح الطريق الساحلي وخروج القوات الأجنبية.وعرجت صحف ليبيا على إشادة الممثلة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المحتجزين التي أجريت مؤخراً ؛ متوقعة إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين إلى ليبيا.// انتهى //08:25ت م0011