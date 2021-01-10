سنغافورة 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسلقي 11 شخصًا مصرعم وأصيب 18 آخرون إثر انهيارين أرضيين غرب إندونيسيا.وأوضح المجلس الوطني لإدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم أن الانهيارين وقعا في جاوة الغربية على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة جاكرتا أمس، مبينًا أن الانهيار الأرضي الأول نتج عن هطول الأمطار الغزيرة وعدم استقرار حالة التربة، فيما وقع الانهيار الثانية بينما كان الضباط لا يزالون يقومون بإجلاء الضحايا حول منطقة الانهيار الأرضي الأول.وأشار المجلس إلى أن هذه الحصيلة القتلى أولية، مفيدًا بأن الأمطار والعواصف الرعدية المحتملة قد تعرقل جهود الإنقاذ.// انتهى //08:40ت م0013