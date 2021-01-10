عام / المركز الوطني للأرصاد : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
الأحد 1442/5/26 هـ الموافق 2021/01/10 م واس
الباحة 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد.
ويشمل التنبيه الذي يستمر - بمشيئة الله تعالى - إلى الساعة الـ 11 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
// انتهى //
09:13ت م
0014