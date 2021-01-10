القاهرة 26 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أهمية الاستغلال الأمثل لتطبيقات القمر الصناعي المصري (طيبة -1) لربط الجهاز الإداري للدولة بالكامل، ودعم جهود التنمية الشاملة في البلاد.وتطرقت إلى أن وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان وأثيوبيا ييستأنفون اليوم المفاوضات حول سد النهضة الأثيوبي، لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.وأشارت صحف القاهرة إلى تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية أمس 989 حالة إصابة جديدة بكورونا، إضافة إلى 57 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 148799 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 8142 حالة وفاة.ونقلت عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تأكيدها على أنه لا بديل عن استقالة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وإلا سيتم عزله، بعد تحريضه آلاف من أنصاره للزحف إلى مبنى الكونجرس واقتحامه.وتناقلت صحف الأحد صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ تحطم طائرة ركاب إندونيسية وسقوطها في مياه جزيرة "بولاو سيريبو" بعد إقلاعها من مطار العاصمة جاكرتا، وعلى متنها 62 شخصًا.// انتهى //10:02ت م0018