الخليل 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واساعتقلت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثةَ فلسطينيين من محافظة الخليل بينهم محاميان.وأفادت مصادرُ أمنيةٌ ومحليةٌ في الخليل أنّ قوات الاحتلال اعتقلت المحامي سهيل الحسيني وابنه المحامي فهد، بعد اقتحام منزلهما في منطقة جبل جوهر بالخليل، فيما اقتحمت تلك القوات بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت فلسطينيًّا، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.وفي السياق ذاته، نصبت قواتُ الاحتلال حواجزَ عسكرية على مداخل بلدات بيت عنون وبني نعيم ووادي السمن، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بيت عوا غرب الخليل.// انتهى //10:56ت م0024