رام الله 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسواصلت الصحفُ الفلسطينية الصادرة اليوم تغطيةَ أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 26 وفاة و855 إصابة جديدة بالفيروس، و1422 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوءَ على لقاء الرئيسِ الفلسطيني محمود عباس رئيسَ لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر وبحث مواعيد إجراء الانتخابات.وتحدثت صحف الأحد عن المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم وقلقيلية وبيتونيا وتصدي أهالي برقة لهجوم مستوطنين واقتحام الاحتلال بلدة يعبد وإغلاق طرق فرعية.ولفتت النظرَ لأقوال قائد الجيش الإندونيسي أن غواصي سلاح البحرية عثروا على أجزاء من طائرة ركاب فُقدت بعد إقلاعها من مطار جاكرتا.وعرجت الصحفُ على إعلان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أمس، أنها أحصت مقتل 416 مدنيًا خلال العام 2020م جراء الأعمال العسكرية.وتطرقت إلى ما أعرب عنه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن رغبته في التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في الكفاح من أجل الديمقراطية.وعرجت صحف فلسطين على منع موقع تويتر في وقت متأخّر الجمعة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من كتابة التغريدات عبر الحساب الرسمي المخصّص لرئيس الولايات المتّحدة الأمريكيّة.// انتهى //11:14ت م0026