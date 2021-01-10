جيزان 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10يناير 2021 م واسجهزت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة أكثر من 124 حديقة بمساحة إجمالية تزيد عن 3.047.885 مترا مربعا ، و16 واجهة بحرية بمساحة 3.754.500 متر مربع ، و 130 ملعب كرة قدم, وتستقبل الواجهاتُ البحرية والحدائق العامة والمتنزّهات بمنطقة جازان حاليًا الكثيرَ من الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي .وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها قامت بتجهيز العديد من المواقع السياحية بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز منطقة جازان ليتوافد إليها الأهالي والمقيمون والزوار .وبين أن الأمانة والبلديات المرتبطة بها تواصل مهامها اليومية في الإشراف على 2248 مطعمًا للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة لمرتادي تلك المطاعم بصفة دورية، إلى جانب تخصيص نحو 5512 عامل نظافة وتخصيص 1124 من الآليات والمعدات لجمع ونقل النفايات والتخلص منها .وأكد حرص الأمانة والبلديات المرتبطة بها على رفع مستوى الخِدْمات البلدية التي تقدمها لتلبية احتياجات الأهالي والزوار والمقيمين ، ومواكبة توافدهم للمواقع السياحية العامة ، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حِفَاظًا على صحة وسلامة الجميع .// انتهى //11:17ت م0027