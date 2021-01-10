نجران 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسقدم مركزُ طب الأسنان التخصصي بنجران خِدْماتِه لـ 28315 مراجعاً خلال العام 2020م.وأوضحت صحة نجران أن أطباء الأسنان أجروا 661 عمليةً جراحيةً للفم والأسنان، و 1844 تركيبة منها 1370 تركيبة ثابتة، و 474 تركيبةً متحركةً، وإجراء 2065 حالة حشو، إضافة إلى إجراء 666 عملية تقويم أسنان .يذكر أن صحة نجران قامت بتشغيل 5 عيادات أسنان مناوبة في مراكز الرعاية الصحية بنظام الدوام الممتد لـ 16 ساعة، وشملت المراكز الصحية في حي الفهد الشمالي، وحي الضباط، وحي الحضن، وحي الشرفة، ومركز سلطانة شرورة، وذلك بهدف التسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم، حيث يمتد العمل بها حتى الساعة 12 ليلاً .// انتهى //11:19ت م0028