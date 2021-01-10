إسلام آباد 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأبرزت الصحفُ الباكستانية اليوم أنباء انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء باكستان لعدة ساعات الليلة الماضية إثر حدوث عطل فني في الشبكة الوطنية لإمدادات الكهرباء.وأخبرت عن تراجع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا نسبياً في باكستان ضمن الموجة الثانية للفيروس.وتحدثت صحف إسلام آباد عن استمرار أعمال العنف والتوتر الأمني رغم استمرار محادثات السلام بين الأطراف الأفغانية لإنهاء العنف والحرب الأهلية الجارية في البلاد منذ عقود.وتناقلت أنباء فقدان طائرة إندونيسية فوق بحر جاوة وعلى متنها 62 راكبًا، وإطلاق السلطات الإندونيسية عملية شاملة للبحث عنها.وأشارت صحف الأحد إلى إعلان وزارة الدفاع الفرنسية عن مقتل ستة جنود فرنسيين خلال اشتباكات مع عناصر مسلحة في مالي.وتطرقت إلى اضطرار عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم إلى إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا، وعزم الهند على إطلاق أكبر حملات التطعيم ضد الفيروس.وتناقلت صحف باكستان أنباء اعتقال السلطات التونسية قياديًّا محليًّا لتنظيم القاعدة الإرهابي مع عدد من رفقائه.// انتهى //11:36ت م0031