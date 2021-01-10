حفر الباطن 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسقدّم مركزُ طبّ الأسنان التخصصي في حفر الباطن خِدْماتِه العلاجية لـ 26,468 مستفيداً وذلك خلال عام 2020م.وأوضحت صحة حفر الباطن أن عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين بلغ 4941 مراجعاً، فيما استفاد من عيادة جراحة اللِّثَـة 559 مراجعاً ، كما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 4582 مراجعاً، واستفاد من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 3608 مراجعين.وأضافت أن عيادة طب أسنان الأطفال قدّمت خِدْماتها لـ 2434 طفلاً، وأجرى المركز 4806 أشعة، كما تم متابعة 1577 مراجعاً في عيادة تقويم الأسنان، في حين بلغ عدد مراجعي قسم صحة الفم والأسنان 369 مراجعاً، إضافة إلى تقديم خدمة الكشف البصري لـ 3592 مراجعاً.// انتهى //11:49ت م0032