حائل 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسقدّمت عياداتُ تطمن ومركز تأكد في منطقة حائل خِدْماتـِها لـ 86438 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، حيث بلغ عدد المستفيدين من خِدْمات عيادات تطمن 56924 ، وذلك من خلال 3 عيادات موزعة على منطقة حائل، فيما بلغ عدد المستفيدين من خِدْمات مركز تأكد في مدينة حائل 29559 مستفيداً عن طريق مسار السيارات.وتقوم عيادات تطمن باستقبال مَنْ يعانون أعراض فيروس كورونا، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد، أما مراكز تأكد فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق صحتي.// انتهى //12:06ت م0033