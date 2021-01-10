الخرطوم 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسركزت الصحفُ السودانية الصادرة اليوم على عقد فريق التفاوض السوداني حول سد النهضة الأثيوبي أمس، عبر تقنية الفيديو مع فريق خبراء الاتحاد الأفريقي، حيث أكد وزير الري السوداني ياسر عباس رفض بلاده تجزئة الاتفاق على مراحل، مطالبًا بالتوصل لاتفاق شامل.وأشارت إلى افتتاح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو أمس بمدينة جوبا مقر دولة جنوب السودان أمس معرضَ المنتجات السودانية التجاري.وأبرزت صحف الخرطوم تأكيد ألمانيا دعمها للتحول الديمقراطي في السودان وإسناد الفترة الانتقالية.ونقلت عن مسؤول في مفوضية الأمم المتحدةلشئون اللاجئين قوله إن السلطات الإثيوبية تفرض قيودا على الوصول إلى الحدود مع السودان وأن مسؤوليها لايستطيعون الذهاب إلى هناك.وعرجت على مطالبة رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك المجتمع الدولي والمنظمات باتخاذ موقف واضح إزاء الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد السكان في بلدة الحيمة بمحافظة تعز.ونشرت صحفُ السودان إعلان وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا التحضير لعملية عسكرية ضد المسلحين المتطرفين ومهربي البشر.// انتهى //12:14ت م0036