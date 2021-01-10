تونس 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واستناقلت الصحفُ التونسية الصادرة اليوم إعراب تونس عن تضامنها مع إندونيسيا إثر حادث سقوط طائرة إندونيسية عقب إقلاعها من العاصمة جاكارتا، معبرة عن تعازيها للحكومة والشعب الإندونيسي ولعائلات الضحايا.واهتمت صحف الأحد بالمستجدات في ليبيا في ظل كشف وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا عن قيام القوات الحكومية بالتخطيط لعملية أمنية، معربًا عن أمله في دور أمريكي، وذلك وسط مباحثات ليبية إيطالية لاستقرار البلاد، ولفتت في السياق إلى أن باشاغا أقر بفشله في حل الميليشيات المسلحة في ليبيا.وتطرقت إلى فرض الحكومة الفرنسية بداية من اليوم حظر تجول ليليا في مدينة مرسيليا بداية من الساعة السادسة مساء ، وذلك بعد اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا.وكتبت في شأن منفصل عن إعلان السلطات الإندونيسية أمس عن تحطم طائرة ركاب عقب إقلاعها من العاصمة جاكرتا وعلى متنها 62 شخصًا، بينهم أفراد الطاقم، و10 أطفال.وأخبرت صحفُ تونس عن مقتل أكثر من 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين خلال إطلاق نار عشوائي وقع أمس في الولايات المتحدة الأمريكية، وامتد من مدينة شيكاغو إلى إيفانستون، مشيرة إلى أن الشرطة بالمنطقة حددت هوية المشتبه به الذي قتل أيضًا بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة.// انتهى //12:19ت م0037