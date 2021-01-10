مسقط 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وصل إلى 130608 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1508 حالات وفاة.وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 122867 حالة،وبذلك تصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%، مشيرة إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4 حالات ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 56 منومًا ،والمنومين في العناية المركزة 24 منومًا.// انتهى //12:41ت م0041