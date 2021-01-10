الرياض 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسشاركت 10 جهات وطنية في إبداء مرئياتها عن الخطة الإستراتيجية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" ( 2023- 2028م)، من خلال ورشة العمل الوطنية التي أقيمت مؤخراً في مدينة الرياض.وكانت " الألكسو " قد طلبت من الدول الأعضاء في المنظمة إبداء مرئياتها عن مسوَّدة الإستراتيجية المقترحة للمنظمة، وعملت المملكةُ من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وعضو المجلس التنفيذي في الألكسو، على تضمين جميع الجهات ذات العلاقة في مجالات عمل المنظمة في المشاركة في تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها وَفْقاً للتخصص .وتعمل "الألكسو" على التحضير لعرض مرئيات الدول على لجنة إعداد الخطة الإستراتجية للمنظمة في اجتماعها المقرر إقامته في تاريخ 19 يناير الحالي، لعرضها لاحقاً على المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه المقرر إقامته في شهر أبريل 2021م للاطلاع وإبداء الملاحظات، حيث تنتهي الإستراتيجية الحالية للمنظمة في نهاية 2022م.يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" منظمة متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، وتُعْنى أساساً بالنهوض بالثقافة العربية، وذلك بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الأقليمي والقومي، والتنسيق بين الدول العربية الأعضاء عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ورفع المستوى الثقافي حتى يقوم بواجبه في متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الإيجابية فيها.// انتهى //12:46ت م0042