عام / إجراء أكثر من 8 آلاف عملية جراحية ناجحة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف
الأحد 1442/5/26 هـ الموافق 2021/01/10 م واس
الطائف 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واس
أَجْرى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في محافظة الطائف 8115 عملية جراحية ناجحة في مختلف التخصصات الطبية، وذلك خلال العام المنصرم 2020م .
وأوضحت صحةُ الطائف عن إجراء 2318 عملية ضمن عمليات جراحة اليوم الواحد التي تأتي ضمن إجمالي العمليات الجراحية, كما شكّلت عمليات الجراحة العامة ما نسبته 28.7% من مجموع العمليات كأعلى نسبة من إجمالي العمليات الجراحية, وتلتها عمليات جراحة العظام بنسبة 21.4% .
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