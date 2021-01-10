الطائف 26 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 10 يناير 2021 م واسأَجْرى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في محافظة الطائف 8115 عملية جراحية ناجحة في مختلف التخصصات الطبية، وذلك خلال العام المنصرم 2020م .وأوضحت صحةُ الطائف عن إجراء 2318 عملية ضمن عمليات جراحة اليوم الواحد التي تأتي ضمن إجمالي العمليات الجراحية, كما شكّلت عمليات الجراحة العامة ما نسبته 28.7% من مجموع العمليات كأعلى نسبة من إجمالي العمليات الجراحية, وتلتها عمليات جراحة العظام بنسبة 21.4% .// انتهى //12:56ت م0043