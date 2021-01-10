حفر الباطن 26 جمادى الأولى 1442 الموافق 10 يناير 2021م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية الجهود المبذولة من الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.وشملت الجولات الميدانية أمس الأسواق التجارية، وأماكن التجمعات بالمحافظة، وتخللها ضبط مخالفين غير ملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية ومسافات التباعد الاجتماعي .// انتهى //13:03ت م0045